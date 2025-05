Bom dia!

O ouro que continua desaparecido da paróquia da Santa do Porto Moniz é apenas o culminar de um conjunto de situações que têm indignado um grupo de fiéis. Ao JM, asseguram que já fizeram queixa ao Bispo D. Nuno Brás e lamentam a alegada falta de transparência do padre António Paulo em relação a diversas matérias. A Diocese admite que vai agora ouvir o pároco sobre as denúncias.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as autárquicas. Élia não rejeita candidatura independente contra o JPP. Paulo Alves reuniu 14% das intenções de voto no estudo de opinião encomendado pelo partido. Ficou atrás de Élia Ascensão (28%) e Milton Teixeira (19%), mas convenceu sete membros da Comissão Política, contra apenas seis da atual vice-presidente da Câmara.

Já no PSD, Cláudia avança em Santana, Jorge lidera na Ribeira Brava.

Saiba ainda que Banco Alimentar pede ajuda para apoiar 7 mil pessoas e que incêndio em edifício junto ao hospital gerou apreensão.

Não perca também o Roteiro JM: Há festas e tempo quente para animar o fim de semana.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!