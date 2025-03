A Conferência de Líderes decidiu esta manhã manter as datas do Parlamento Jovem na Madeira, nos dias 17 e 18 de março, mas sem a presença de deputados nacionais. A decisão, apurou o JM, foi aprovada por maioria, com o Chega a ser o único partido a votar contra.

Inicialmente, estava prevista a participação de Sofia Canha (PS) e André Ventura (Chega) nas sessões destinadas ao ensino básico e secundário, respetivamente.

No entanto, após os pedidos do PSD Madeira para adiar o evento devido ao período eleitoral na Região, o tema foi levado à Conferência de Líderes, onde ficou determinado que as sessões decorrerão sem a presença dos parlamentares.