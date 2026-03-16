Depressão Therese coloca todas as ilhas dos Açores sob avisos laranja e amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje os Açores sob avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva, entre terça-feira e quinta-feira, devido à passagem da depressão Therese pelo arquipélago.

Segundo um comunicado do IPMA, o arquipélago dos Açores vai ser atingido pela depressão Therese, que se encontrará, às 20:00 de quarta-feira a cerca de 560 quilómetros a leste de São Miguel, “com uma pressão no seu centro de 985 hPa [hectopascal]”.

Prevê-se que a depressão “provoque um aumento significativo da intensidade do vento, já a partir do dia 17 [terça-feira], com rajadas que poderão atingir os 95 km/h [quilómetros por hora] no grupo Ocidental e os 110 km/h nos grupos Central e Oriental”.

“Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão chegar de altura significativa aos oito metros nos grupos Ocidental e Central e aos nove metros no grupo Oriental”, acrescenta.

Devido às previsões, o IPMA emitiu avisos, “sendo os mais gravosos os avisos laranja de agitação marítima para todos os grupos e laranja de vento para os grupos Central e Oriental” dos Açores.

Segundo o IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso laranja por agitação marítima entre as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de terça-feira e as 05:00 de quarta-feira.

Flores e Corvo também estão sob aviso amarelo por agitação marítima das 17:00 de hoje às 20:00 de terça-feira e das 05:00 de quarta-feira às 09:00 de quinta-feira.

O mesmo aviso, por vento, vigorará nas ilhas do grupo Ocidental açoriano entre as 14:00 de terça-feira e as 09:00 de quinta-feira.

Quanto ao grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu avisos laranja para vento (válido das 17:00 de quarta-feira às 09:00 de quinta-feira) e por agitação marítima (das 23:00 de quarta-feira às 09:00 de quinta-feira).

Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial vão ainda estar sob aviso amarelo por agitação marítima (das 17:00 de terça-feira às 23:00 de quarta-feira), por vento (entre as 17:00 de terça-feira e as 17:00 do dia seguinte) e por “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada” (das 05:00 às 09:00 de quinta-feira).

O IPMA também emitiu avisos laranja para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) por vento (válido entre as 20:00 de quarta-feira e as 09:00 de quinta-feira) e por agitação marítima (que vigora das 23:00 de quarta-feira às 09:00 do dia seguinte).

São Miguel e Santa Maria vão estar ainda sob aviso amarelo por agitação marítima (entre as 23:00 de terça-feira e as 23:00 de quarta-feira), por vento (das 11:00 às 20:00 de quarta-feira) e por precipitação por vezes forte (entre as 23:00 de quarta-feira e as 09:00 de quinta-feira).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.