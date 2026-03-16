Mercado de Automóveis Usados decorre entre 18 e 22 de março no Madeira Tecnopolo

Está de regresso a feira de automóveis usados, promovida pela ACIF - Câmara do Comércio e Indústria do Funchal, a ter lugar no Madeira Tecnopolo, entre os dias 18 e 22 de março.
A apresentação do Mercado de Automóveis Usados será feita amanhã (17), pelas 11h00, no mesmo recinto onde será realizado.
Refira-se que, consoante consta no site, o horário previsto é das 10h00 às 21h00 (de quarta-feira a sábado) e das 10h00 às 19h00 (no domingo).
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