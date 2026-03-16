MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Economia

Mercado de Automóveis Usados decorre entre 18 e 22 de março no Madeira Tecnopolo

    Mercado de Automóveis Usados decorre entre 18 e 22 de março no Madeira Tecnopolo
    A apresentação do Mercado de Automóveis Usados será feita amanhã ACIF
Lígia Neves

Jornalista

Economia
Data de publicação
16 Março 2026
11:32

Está de regresso a feira de automóveis usados, promovida pela ACIF - Câmara do Comércio e Indústria do Funchal, a ter lugar no Madeira Tecnopolo, entre os dias 18 e 22 de março.

A apresentação do Mercado de Automóveis Usados será feita amanhã (17), pelas 11h00, no mesmo recinto onde será realizado.

Refira-se que, consoante consta no site, o horário previsto é das 10h00 às 21h00 (de quarta-feira a sábado) e das 10h00 às 19h00 (no domingo).

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como encara a grande subida do preço dos combustíveis?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas