Mercado de Automóveis Usados decorre entre 18 e 22 de março no Madeira Tecnopolo

Está de regresso a feira de automóveis usados, promovida pela ACIF - Câmara do Comércio e Indústria do Funchal, a ter lugar no Madeira Tecnopolo, entre os dias 18 e 22 de março.

A apresentação do Mercado de Automóveis Usados será feita amanhã (17), pelas 11h00, no mesmo recinto onde será realizado.

Refira-se que, consoante consta no site, o horário previsto é das 10h00 às 21h00 (de quarta-feira a sábado) e das 10h00 às 19h00 (no domingo).