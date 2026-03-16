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Irão: Bruxelas fala em crise de preços energéticos e admite medidas de curto prazo

    Irão: Bruxelas fala em crise de preços energéticos e admite medidas de curto prazo
    “Neste momento estamos numa crise de preços e o facto de os preços estarem tão elevados é algo que não podemos ignorar”, disse o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen. DR
Lusa

Mundo
Data de publicação
16 Março 2026
11:10

A Comissão Europeia considerou hoje que a União Europeia (UE) enfrenta uma “crise de preços” na energia devido ao conflito no Médio Oriente, admitindo medidas “direcionadas e de curto prazo” sem alterar o sistema energético europeu.

“Vou falar hoje com os ministros da Energia [da UE] para ouvir a análise da situação e perceber quão grave ela é. Para mim é importante salientar que não estamos perante uma crise de abastecimento, porque isso, naturalmente, implicaria a necessidade de outras medidas, mas neste momento estamos numa crise de preços e o facto de os preços estarem tão elevados é algo que não podemos ignorar”, disse o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen.

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