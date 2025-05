A Assembleia Regional recebe esta sexta-feira mais uma edição do Parlamento Jovem Regional, que de resto se realiza já há 25 anos.

A partir deste ano, cada 30 de maio será consagrado como Dia do Parlamento Regional Jovem. Aliás, a partir das 16h10, o Salão Nobre da Assembleia Regional recebe uma cerimónia alusiva a esta data, incluindo uma homenagem aos fundadores desta iniciativa.Por agora, no hemiciclo, decorre, então uma sessão plenária sob a temática ‘migrações num mundo global’. O plenário é formado por jovens estudantes, sendo que a bancada habitualmente reservada aos membros do Governo Regional, hoje são ocupadas por deputados dos partidos com assento parlamentar, nomeadamente Eduardo Abreu (PSD), Mariusky Spínola (JPP), Isabel Garcês (PS), Miguel Castro (Chega), Sara Madalena (CDS) e Gonçalo Maia Camelo (IL).

O tema em debate exaltou, naturalmente, as diferenças dos diversos dos partidos na questão da imigração, com oratórias fiéis aos seus princípios, mesmo sendo para uma plateia jovem.

Regra geral, todos estão a favor da imigração, com Miguel Castro, no entanto, a fazer eco das diferenciações alertando para um conjunto de regras que terão de ser impostas, bem como evidenciando as diferenças de ordem culturais que terão de ter outra forma de abordagem. “Não é só deixar entrar e colocá-los na rua, como está a acontecer”, expressou.

No mais, sintonia na necessidade de inclusão e nos elogios aos jovens que tiveram a coragem de serem deputados durante um dia.