Bom dia!

- Às 9h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, realiza-se a abertura da II Edição do Fórum do Pão.

- A Câmara Municipal da Ribeira Brava organiza, a partir das 9h30, o III Colóquio de Saúde, no auditório da Unidade de Alzheimer – O Dragoeiro, com o convidado Paulo Azevedo autor do livro autobiográfico ‘Uma Vida Normal’. O encontro tem como tema central a Saúde Mental e conta com a presença do psiquiatra Jorge Velosa, da psicóloga Alexandra Mendes e da diretora regional da Saúde, Bruna Gouveia.

- No edifício da reitoria, no Colégio dos Jesuítas, vai decorrer o 1.º Congresso Internacional ‘Perspetivas multidisciplinares sobre Género e Inclusão’. A organização é da Comissão para a Igualdade e a Inclusão da Universidade da Madeira (UMa), e conta com o painel de oradores de várias áreas científicas, Maria do Céu Patrão Neves, Jorge Gato, Maria João Cardona e Eduardo Fermé.