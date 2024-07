Do PAN, a deputada única começou por referenciar o art.º 83 do ORAM, para sustentar que olha com apreensão para o documento “porque apesar do artigo remeter para maiores exceções”, há que priorizar a fiscalização, lembrando que “esta semana foram encontrados dezenas de coelhos abatidos de forma ilegal”.

Mónica Freitas sugere o trabalho no sentido de criar alternativas que evitem o abate dos mesmos, defendendo a promoção de habitats naturais e pede “soluções eficazes e éticas”.