O PAN Madeira realizou hoje uma visita ao CRO de Santa Cruz, ocasião na qual destacou a importância de ter um governo com visão estratégica na causa animal.

“A criação de um sistema nacional de saúde animal, com a construção de unidades médico-veterinárias públicas permite garantir melhores condições aos animais mas também aliviar os bolsos das famílias”, referiu o partido, salientando que é fundamental “que o Estado em articulação com as autarquias e uma vez que há financiamento destinado ao bem-estar animal, que se garantam as condições para criação em todos os Concelhos da figura do veterinário municipal e de centros de recolha oficial, integrados num plano regional estratégico de resgate animal.”

“Numa altura em que o governo regional pretende apagar a causa animal da agenda pública, é crucial que as autarquias deem um passo em frente e sejam exemplo. Não podemos deixar desprotegidas as associações da causa animal e continuar sem qualquer plano estratégico de proteção animal, sobretudo no que diz respeito à utilização dos mesmos para fins de mendicância”, refere a mandatária da candidatura, Mónica Freitas

O PAN enaltece que “tem estado na linha da frente no progresso no âmbito da causa animal, apoiando as associações e olhando às necessidades das famílias”. “Quer em termos regionais ou nacionais, o compromisso do partido continua a ser com trabalho sério e responsável pelas causas”, conclui.