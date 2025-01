O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira reafirmou, no âmbito do encontro entre a 10.ª Comissão de Trabalho, Solidariedade Social e Inclusão da Assembleia da República e a 7.ª Comissão da Assembleia Legislativa da Madeira, a necessidade urgente de valorizar as carreiras dos profissionais das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Durante a reunião, a deputada do PAN Madeira afirmou perante os representantes presentes sobre a relevância de atualizar as tabelas remuneratórias e de melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores/as das IPSS, sublinhando a importância de assegurar justiça e dignidade para aqueles que se dedicam a prestar apoio às comunidades mais vulneráveis.

Desde a entrada do PAN Madeira na Assembleia Regional, a atualização das tabelas salariais destes profissionais tem sido uma reivindicação constante, com o partido a apelar ao Governo Regional e ao Governo da República para que assumam as suas responsabilidades e promovam uma mudança estrutural neste setor essencial.

Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira, reforçou esta posição: ”Não podemos continuar a ignorar a importância dos trabalhadores das IPSS para o bem-estar das nossas comunidades. Estes profissionais, que estão no terreno a dar respostas nas várias áreas merecem condições de trabalho dignas e uma remuneração justa. Com o aumento do ordenado mínimo regional, estamos a criar fossos de desigualdade com técnicos superiores a receber pouco acima do ordenado mínimo. Muitos/as destes profissionais trabalham inclusive fins-de-semana e por turnos, havendo um grande desgaste físico e emocional.”

O PAN Madeira continuará a defender a valorização das carreiras dos trabalhadores/as das IPSS como uma prioridade no âmbito das políticas de trabalho, solidariedade e inclusão.