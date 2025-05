O PAN Madeira manifestou esta semana profunda preocupação com a decisão do Governo Regional de retirar do seu programa várias medidas estruturais com impacto significativo no bem-estar animal, muitas das quais resultantes de propostas do próprio partido.

Entre as medidas agora suprimidas destacam-se a vacinação antirrábica gratuita para todos os animais, a criação de um hospital médico veterinário público, a implementação de um cemitério com serviço de cremação para animais, e o desenvolvimento da Rede de Acolhimento Animal Regional.

Para o PAN Madeira, estas decisões representam um “claro retrocesso político”, afetando não apenas os animais, mas também as famílias e os municípios que contavam com essas respostas. “São medidas que visavam proteger os animais e garantir soluções dignas para as pessoas”, sublinha o partido.

A porta-voz do PAN Madeira, Mónica Freitas, alerta ainda para os riscos de uma governação assente em maiorias absolutas. “A supressão destas medidas demonstra o perigo das maiorias absolutas, onde se governa de costas voltadas para a diversidade de contributos políticos e para o verdadeiro interesse público”, afirmou, acrescentando que “a política deve servir para construir pontes, não para destruir os avanços já conquistados”.