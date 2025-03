O PAN Madeira esteve esta manhã em campanha no Curral das Freiras e em Santo António. No início da tarde, enviou uma nota à comunicação social dando conta que o partido tem alertado para a necessidade de “devolver credibilidade às instituições e garantir que os cidadãos possam confiar em quem os governa. A política deve ser um espaço de transparência e de compromisso com o interesse público e não um ciclo de desconfiança que afasta as pessoas da participação cívica”.

Como afirmou Mónica Freitas, o PAN tem sido “firme na defesa de medidas concretas de modo a prevenir e a combater a corrupção. Propusemos, no âmbito da revisão da Lei Eleitoral, o aumento das limitações para titulares de altos cargos públicos, o que demonstra a nossa intenção de reforçar a transparência e garantir que a política serve a população e não os interesses instalados”, lembrando que o partido defende a obrigatoriedade de apresentação do registo criminal dos candidatos no momento de entrada das listas.

“Além disso, defendemos a implementação de um ‘tempo de nojo’ entre cargos públicos e funções privadas, garantindo que quem exerce funções políticas não possa transitar diretamente para setores que regulou ou beneficiou, evitando conflitos de interesse.

”O combate à corrupção tem de ser assumido como uma prioridade e não como um mero slogan de campanha. A estratégia nacional de combate à corrupção deve ter uma adaptação regional, incluindo um código de conduta exigente para titulares de cargos públicos na Madeira. É urgente colocar a integridade política acima dos interesses pessoais e partidários”, afirmou.

“O PAN estará na linha da frente na defesa da transparência e da credibilidade das instituições democráticas. Estas eleições são uma oportunidade para os madeirenses e porto-santenses escolherem um caminho diferente, um caminho que não dê espaço à impunidade e que coloque a boa governação como prioridade”, concluiu.