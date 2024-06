PAN admite abster-se ou votar a favor do Programa do Governo

A deputada do PAN Mónica Freitas admitiu hoje, no final de uma reunião com representantes do PSD e do Governo Regional, que está a ponderar um sentido de voto que poderá ser de “abstenção ou voto favorável”.

Mónica Freitas considera que a Madeira precisa de um Programa do Governo, mas a decisão só estará fechada esta noite, depois de uma reunião da Comissão Política do PAN.