O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, recebe na próxima quarta feira, dia 12 de fevereiro, a palestra “É dando que se Recebe”, proferida por António Jorge Boto das Neves.

A iniciativa, de entrada livre, acontece pelas 14h30 e contará com a presença da população sénior dos Centros Comunitários do Município de Câmara de Lobos, dando continuidade ao trabalho desenvolvido, com impacto positivo, no ano transato, numa sessão semelhante.

A palestra aborda a temática do propósito da vida, explorando a dualidade da natureza humana – animal e espiritual – e refletindo sobre as escolhas que moldam a existência. Inspirada na lógica dos ciclos da vida, a apresentação enfatiza a riqueza da maturidade, momento em que a experiência acumulada se traduz em sabedoria e em valiosas contribuições para a sociedade, tal como as árvores que, ao atingirem a plenitude, oferecem os seus frutos ao mundo.

O orador, António Jorge Boto das Neves, nasceu em Portimão, Algarve, a 30 de junho de 1969. Ainda recém-nascido, mudou-se para Nampula, no norte de Moçambique, onde os seus pais estavam estabelecidos. Retornou a Portugal em 1974 e concluiu os estudos em Portimão, tornando-se técnico de contas após o ensino secundário. Posteriormente, licenciou-se em Relações Internacionais - Económico/Políticas pela Universidade do Minho, em Braga. Paralelamente, completou formações em áreas como Higiene e Segurança no Trabalho, Marketing Empresarial (pós-graduação pela Universidade do Algarve) e Estudos Europeus, com especialização em Geopolítica do Petróleo, na Universidade Católica.

Aos 30 anos, António começou a dedicar-se a grupos de auto-ajuda e a causas relacionadas com a adição e o suicídio, obtendo formações específicas nesses campos. Sempre envolvido no serviço comunitário, participou em inúmeras associações, como Rotary Internacional, Lions Internacional, Alcoólicos Anónimos e Narcóticos Anónimos. Atuou, também, na criação de uma Start Up, em Portimão, localizada no Autódromo Internacional, a convite da Presidente da Autarquia.

Com esta ação, a autarquia de Câmara de Lobos “reforça o seu compromisso com a valorização e o bem-estar da população sénior, promovendo momentos de partilha e reflexão que estimulam o crescimento pessoal e comunitário”, refere uma nota enviada à redação.