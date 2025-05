’Dona Orquídea e as suas cores’ é a história que a Associação Batucada da Madeira conta com os seus figurantes, com música própria e em português.

A título de curiosidade, saliente -se que, até ao momento, foi o único grupo a apresentar tema musical próprio.

Depois, foi a vez do desfile do grupo Palco d’Emoções, com o projeto ‘Um sonho de flores - o fado e a rosa’, cujo tema musical foi bem português, com o fado ‘Rosa Branca’.