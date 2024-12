“Trata-se de uma flor de grandes dimensões, com cerca de 17cm de diâmetro, um porte compacto e um perfume extraordinário, parte das razões que brincam e escolheram, precisamente, o regionalismo ‘buzica’ (criança pequena, novinha), contrastando com a sua flor que é nada ‘buzica’. Esta homenagem à criança e à mulher de Santa Cruz eterniza, no que mais distingue a Madeira, as suas flores, o concelho, as suas flores, mais concretamente as suas orquídeas, e as suas gentes”, destaca.