A ilha do Porto Santo acaba de ser homenageada através do registo oficial de uma orquídea híbrida. A ‘Cattlianthe Praia do Porto Santo’ resulta da junção entre uma Cattleya crispata e uma Guarianthe x laelioides, sendo um tributo botânico à ilha dourada.

“Uma junção entre duas plantas, uma delas originária do Brasil e outra da Mesoamérica, que ostenta agora o nome e a beleza da ilha do Porto Santo”, explicou Pedro Spínola, responsável pelo registo da nova orquídea, que se concretizou hoje, dia 19 de março.

Conforme refere o próprio, na informação divulgada ao Jornal, a orquídea distingue-se por apresentar uma longa haste que termina num bouquet de flores amarelas, com um labelo pintalgado de pequenos “grãos” de areia dourada e avermelhada. “É com esta bela planta que a ilha dourada vê o seu nome eternizado num registo inédito”, reforçou Pedro Spínola.

Este é o antepenúltimo município a ser registado no projeto individual do entusiasta de orquídeas, que será concluído com os registos do Porto Moniz e Machico. “Trata-se efetivamente de um projeto bonito e projetado no futuro, mas moroso, difícil e sem quaisquer apoios”, lamentou, deixando em suspenso a possibilidade de cada freguesia vir a ter a sua própria orquídea.

Apesar dos desafios, o projeto tem sido amplamente acarinhado, assegura. “A valorização do nosso património botânico nunca foi tão grande nem tão sentida por parte daqueles que levam a ilha das flores nos jardins e no coração”, concluiu Pedro Spínola.