O Orçamento Regional para 2025 volta a “garantir medidas de desenvolvimento individual, social e económico para os jovens madeirenses”.

A afirmação é de André Pão, do Grupo Parlamentar do PSD, que, numa iniciativa dos social-democratas, elencou algumas das propostas deste documento para a juventude.O deputado social-democrata deu enfâse “ao apoio às organizações de juventude”, cuja dotação orçamental sobe para 2,4 milhões de euros, o que permite reforçar “a participação cívica dos nossos jovens” em diferentes áreas de atuação.

Por outro lado, André Pão lembrou a justiça que foi a implementação e a continuidade, neste ORAM, do “Programa Estudante InsuLar que já garantiu a mais de dez mil jovens estudantes madeirenses viajar (...) a um preço socialmente justo e acessível”, aliviando a carga sobre as famílias que podem contar, ainda, com apoio do Governo Regional, através de bolsas de estudo.

A finalizar, o jovem parlamentar recordou “o IRS Jovem que, até ao presente, já permitiu uma poupança significativa na ordem dos 8 milhões de euros”, naquela que é uma política global de baixa fiscalidade e de aumento do rendimento disponível dos madeirenses.

Para o PSD, o ORAM 2025 reafirma o compromisso do Executivo com a juventude, numa atuação transversal que contempla, além dos exemplos dados, outras medidas na área da educação, do desporto, da mobilidade, da habitação e do emprego.