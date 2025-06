Obra vem resolver escassez de água na zonas altas da Ribeira Brava

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugurou esta tarde as obras de reforço da adução ao reservatório da Trompica, no Campanário, num investimento de 4,75 milhões de euros, financiado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A intervenção, que foi promovida pela empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), consiste na construção de um sistema elevatório, composto por estações elevatórias e condutas, “com o objetivo de melhorar o abastecimento de água potável à população do concelho da Ribeira Brava”, disse Amílcar Gonçalves, presidente da ARM, adiantando que esta obra vai abranger um consumo de água para mais de 4 mil pessoas.

Esta iniciativa surge como resposta às alterações climáticas e à escassez de caudais verificada, sobretudo durante o verão, nas nascentes localizadas nas zonas altas da freguesia do Campanário, nomeadamente nos sítios das Fontes e das Lages.

O reforço da adução é assegurado por caudais provenientes da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Ribeira Brava, com um acréscimo de 7 litros por segundo (25 m³/h), direcionados para o reservatório da Trompica.

Atualmente, o novo sistema adutor serve cerca de 4.200 habitantes, prevendo-se que a população abrangida ascenda a 4.400 no horizonte temporal do projeto.

As intervenções resultaram em duas estações elevatórias, localizadas nas Covas e na Cova da Velha, mais um reservatório de regularização, com capacidade de 250 m³, complementando o existente na Cova da Velha. Destaque ainda nesta obra os 7,15 km de condutas, ligando a ETA da Ribeira Brava ao reservatório da Trompica, bem como as instalações elétricas, sistemas de automação, controlo e telegestão.