A candidatura da CDU esteve durante a tarde desta segunda-feira no centro do Funchal, onde Herlanda Amado disse que “é muito importante que as pessoas estejam esclarecidas sobre o que está em causa nestas eleições, para que de forma segura possam confiar o seu voto a quem de forma comprometida irá defender um a um”. Desta forma, a cabeça de lista elucidou que “cada voto confiado na CDU é importante para reforçar os direitos de quem vive nesta Região, porque o voto é a única forma de mudar a vida de todos e cada um que vive nesta terra”.

“Quanto mais força tiver a CDU, quantos mais votos tivermos, quantas mais ferramentas tivermos, mais bem preparados estaremos para defender todos os que confiarem em nós”, disse, pelo direito a uma vida digna; a um trabalho com direitos; a uma habitação; saúde e educação; uma pensão e reforma dignas.

“A 18 de maio, todos têm a oportunidade de reforçar os seus direitos na Assembleia da República, votando na CDU”.