Céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente norte e na ilha de Porto Santo. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste. Pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. É esta a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta, para esta terça-feira, temperaturas máximas de 27.º C na Madeira e 26.º C no Porto Santo.

No caso concreto do Funchal, o céu estará pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade entre o meio da manhã e o final da tarde. O vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao maro, na costa Norte, conte com ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, serão inferiores a um metro. A temperatura da água do mar continua dos 23/24.º C.