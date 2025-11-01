Nuno Maciel enaltece papel dos agricultores na Festa da Castanha

Nuno Maciel salientou que o apoio do Governo Regional às Casas do Povo “não é um subsídio, é um investimento”, acrescentando que este investimento “reverte sempre, de alguma forma, para os madeirenses”, ao contribuir para a dinamização da economia local, do comércio e para a preservação das tradições.

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcou presença, este sábado, nas comemorações de mais uma edição da Festa da Castanha do Curral das Freiras, um dos eventos de maior cartaz do concelho de Câmara de Lobos, que voltou a atrair muitos locais e turistas à freguesia.

Na sua intervenção pública, Nuno Maciel começou por expressar a “alegria imensa” de estar presente e dirigiu um cumprimento especial “às agricultoras e aos agricultores do Curral das Freiras”, destacando o contributo que têm dado “ao longo de décadas” ao desenvolvimento da freguesia e, por extensão, à Região.

O governante elogiou o trabalho da Casa do Povo do Curral das Freiras, entidade organizadora da festa, e agradeceu “ao presidente Eugénio, à sua equipa e a todos os dirigentes que, ao longo de 41 anos, honraram esta tradição”. Sublinhou ainda que “ser dirigente de uma Casa do Povo não é tarefa fácil”, já que se trata de um trabalho voluntário que “exige profissionalismo, dedicação e é, muitas vezes, pouco reconhecido publicamente”.

Referindo-se à produção de castanha, o secretário recordou as dificuldades sentidas nos últimos anos, devido aos incêndios e às alterações climáticas, mas garantiu que “o Governo Regional, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a Casa do Povo estão juntos a trabalhar” para apoiar os produtores. “Não vamos baixar os braços”, assegurou.

O responsável pela pasta da Agricultura reforçou a importância da capacitação dos agricultores e do acesso a melhores ferramentas e meios de produção, defendendo uma agricultura “mais eficiente, mais rentável e com menos esforço”.

Nuno Maciel deixou ainda uma mensagem de valorização do setor primário, afirmando que “não é o parente pobre da economia” e que “contribui para a preservação da paisagem e para o sucesso do turismo regional”.

“Nós somos como os castanheiros: o lume passa, as doenças vêm, mas temos raízes profundas. Estamos alicerçados no povo do Curral das Freiras, no povo de Câmara de Lobos e no povo da Madeira”, afirmou.