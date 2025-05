O secretário regional de Agricultura e Pescas, durante uma visita que realizou hoje à empresa Engenhos do Norte, onde acompanhou o processo de laboração da cana-de-açúcar, afirmou que o Governo Regional quer mais cana.

Para concretizar esse objetivo, Nuno Maciel anunciou um incremento do apoio técnico de proximidade e recordou que está em curso o Plano de Ação para a cana sacarina, que contempla a manutenção e rejuvenescimento dos canaviais.

“É importante que na mesma superfície agrícola se consiga produzir mais, com melhor qualidade e com menos custos de produção. Se conseguirmos ter um valor de Brix (quantidade de açúcar) maior os produtores vão ter mais desempenhos financeiros para si e para as suas famílias, ao mesmo tempo que operadores vão conseguir produzir mais rum e mel”, disse o governante.

Em relação ao valor da cana, Nuno Maciel recordou que há dois anos este produto era pago a 360 euros à tonelada, sendo que este ano esse valor está nos 600 euros. “Ou seja, no espaço de dois anos houve um esforço público e privado para que a cana quase que duplicasse o valor pago ao produtor”, vincou o dirigente, adiantado que “isto só foi possível devido à estabilidade do Governo Regional, à previsibilidade da aprovação do orçamento e à política concertada de cooperação entre o sector público e o sector privado que tem acrescentado valor económico e rendimento aos nossos agricultores”.

Além deste valor, paralelamente há uma majoração no preço para os agricultores que produzem a qualidade caninha ou em modo de produção biológico que é paga a 630 e 650 euros à tonelada respetivamente.

Numa altura em que se entra no último terço da safra, os números dados a conhecer apontam para uma produção que ronde as 9 mil toneladas, em linha com a do ano anterior.

Nuno Maciel fez, ainda, saber que o Governo Regional quer continuar a acompanhar a evolução do preço, onde vai envidar esforços que a Região tenha mais POSEI. Um trabalho que, refira-se, só poderá ser realizado em cooperação com a União Europeia.

Atualmente existem 659 produtores de cana-de-açúcar que trabalham 155 hectares desta produção.