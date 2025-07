O número de médicos com atividade na Madeira em 2024 era de 1.420, mais 45 do que no ano anterior, ao passo que o número de enfermeiros subiu para 2.730, mais 83, indicou hoje a Direção Regional de Estatística (DREM).

A autoridade regional esclarece que, tendo por base as estimativas provisórias da População Residente para 2024, em média, residiam na região autónoma 5,5 médicos por mil habitantes (5,4‰ em 2023), verificando-se a maior expressão deste indicador no Funchal (9,2 médicos por mil habitantes) e a menor no município da Calheta (1,4 médicos por mil habitantes).

A nível nacional, o rácio era de 6,0 médicos por mil habitantes.

Em relação aos enfermeiros, em média, trabalhavam no arquipélago 10,5 por mil habitantes, rácio superior ao de 2023 (10,3‰) e mais elevado que o nacional (8,0‰).

Por município do local de trabalho, destaca-se Machico com um rácio de 12,8‰, seguido de Santa Cruz com 12,6‰ e Funchal com 12,4‰.

Dos 1.420 médicos inscritos na Ordem dos Médicos com residência declarada na Madeira em 2024, 69,9% (992) residiam no Funchal, 13,3% (189) em Santa Cruz e 5,4% (76) em Câmara de Lobos.

Por grupo etário, 26,5% dos médicos tinham menos de 31 anos e 17,0% mais de 65 anos.

Em 2024, do total de médicos, 854 eram especialistas (60,1%), sendo superior entre os homens a proporção de especialistas (66,6%; 385 médicos) comparativamente às mulheres (55,7%; 469 médicas).

De acordo com a DREM, contabilizaram-se 235 médicos detentores da especialidade de Medicina Geral e Familiar (27,5% dos médicos especialistas), 92 com Medicina Interna (10,8%), 54 com Cirurgia Geral (6,3%), 48 com Pediatria (5,6%) e 45 com Anestesiologia (5,3%).

Já o número de médicos dentistas em atividade e com residência na Madeira, inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas, era de 247, o que representa um aumento de 4,7% face a 2023 (236 médicos dentistas).

Em média, existiam na região 1,0 médicos dentistas por mil habitantes (0,9 em 2023).

A nível nacional o rácio era de 1,2 por mil habitantes.

Em relação aos farmacêuticos, estavam inscritos na respetiva ordem profissional 286 (mais 12 que em 2023), entre os quais 196 farmacêuticos de oficina, correspondendo a um rácio de 11,0 farmacêuticos por 10 mil habitantes (10,7 em 2023).

A nível nacional o rácio foi de 15,9 farmacêuticos por 10 mil habitantes.