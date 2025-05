O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 17 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV), à Rua das Mercês nº 8, onde será apresentado o número sete da revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série.

Trata-se de uma iniciativa da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro (DRABL). Em anexo segue nota de imprensa.

À semelhança dos anteriores, este número, respeitante a este ano, é publicado em formato digital e fica alojado em linha, na página institucional da DRABL – https://ahm-abm.madeira.gov.pt/, facultando uma consulta totalmente livre e isenta de encargos.

A revista é considerada de elevados padrões de qualidade científica e, desta feita, conta com 19 artigos (somando mais de 900 páginas), como colaboração de 21 autores, que avançam com os seus contributos para um melhor conhecimento da Madeira, das Ilhas Atlânticas e do Oceano Atlântico.

A revista Arquivo Histórico da Madeira ocupa, desde o segundo quartel do século XX, um lugar da maior relevância na história da produção do conhecimento e da salvaguarda do património do Arquipélago da Madeira. Constitui, com efeito, a mais antiga revista histórica e cultural ainda vigente.

Esta nova série, iniciada em 2019, privilegia, como temáticas globais, a História, a Memória e o Património – material e imaterial – do Arquipélago da Madeira. E ainda elege, por conseguinte, as áreas do conhecimento da História, das Ciências Sociais e Humanas e da Arquivística.

A Direção da revista está a cargo de Nuno Mota, diretor Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro.

A revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série, está no momento indexada e referenciada nas seguintes bases de dados de publicações periódicas científicas: Dialnet; RCAAP – Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal; e Open Academic Journals Index.