As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje, no arquipélago da Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, com vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte/nordeste.

No Funchal, as nuvens também estarão presentes e o vento será fraco. Quanto à temperatura do ar, as previsões são de dia quente, com a máxima a chegar aos 26ºC na Madeira e aos 27ºC no Porto Santo e a mínima de 22ºC, nas duas ilhas.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, haverá ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros e na costa Sul ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 24/25ºC.