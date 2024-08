O navio patrulha costeiro NRP Tejo chegou esta sexta-feira à Pontinha, para dar início à missão no âmbito da salvaguarda da vida humana no mar, patrulha e vigilância dos espaços marítimos, contribuindo assim para o cumprimento das funções de segurança e autoridade do Estado no mar, nas águas madeirenses.

O NRP Tejo chegou esta manhã, em substituição do NRP Zaire. É comandado pelo primeiro-tenente Vasco Manuel Gonçalves Lopes Pires e tem uma guarnição de 20 militares.