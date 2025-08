Bom dia!

- Às 10h15, a CDU acompanha um grupo de cidadãos a entregar um abaixo-assinado, na Loja do Munícipe do Funchal.

- Pelas 10h30, o PS-M promove uma conferência de imprensa no Caminho Velho da Chamorra, em Santo António, junto ao restaurante ‘Garra do Leão’.

- Na igreja do Monte, a 2.ª novena dedicada à ‘Boa Esperança’ a partir das 19h30 com terço e depois às 20h00 a missa, com a homilia do padre António Loureiro. Animação com o Buzico.

- Às 22h00, na Praça do Barqueiro, no Porto Santo, nas Festas de Verão, atua a artista Mara.