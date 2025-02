Novas atrações musicais surpreendem turistas no Cabo Girão (com vídeo)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Um leitor do JM enviou à redação um vídeo onde se pode ver os dois artistas a atuar em simultâneo, resultando numa melodia que, segundo o próprio, “provoca mais ruído do que música e acaba por ser algo desafinada”. O mesmo leitor comentou que “agora temos dois espetáculos no Cabo Girão. Em simultâneo, um pré-histórico e um acordeonista. Um concerto desconcertado... mas estamos no Carnaval. Qualquer dia andam os dois à porrada porque um abafa o som do outro”.

Apesar da aparente desarmonia musical, os turistas parecem estar a gostar da animação, aproveitando para tirar selfies com os artistas e, em alguns casos, deixar contribuições monetárias pelos espetáculos inusitados.