O Nova Direita, que deu início à sua campanha para as eleições regionais, contou com a presença da presidente do partido, Ossanda Liber, que se encontra em solo regional a acompanhar de perto as ações de campanha, e que ontem destacou a necessidade de “uma nova visão política para a Madeira”.

Neste primeiro dia de campanha, Ossanda Liber esteve no Mercado do Santo da Serra onde destacou a importância de “ouvir as preocupações dos cidadãos e de promover soluções que valorizem a economia local e a qualidade de vida” na Região. Em seguida, em Machico, Ossanda Liber continuou o contacto direto com os eleitores, sublinhando a necessidade de uma nova visão política para a Madeira, baseada nos valores do Nova Direita.

“Estou na Madeira para estar ao lado do povo desta região, que merece uma alternativa clara e comprometida com os seus interesses. Hoje, no Mercado do Santo da Serra e em Machico, começámos a levar a nossa mensagem de renovação e responsabilidade. Queremos uma Madeira mais forte, mais justa e mais próspera,” afirmou Ossanda Liber.

O Nova Direita, que se estreia nas eleições regionais da Madeira, apresenta-se com um programa que visa responder aos desafios atuais da região, incluindo a habitação, a saúde e a juventude. A campanha do partido promete intensificar-se nas próximas semanas, com ações previstas em vários pontos do arquipélago.