A candidatura do partido Nova Direita às eleições de 23 de março na Madeira esteve, hoje, em vários sítios da Região, começando por uma visita ao Caniçal, onde ouviu os problemas da população daquela freguesia, sobretudo dos pescadores, que se dizem “esquecidos”.

O cabeça de lista, Paulo Azevedo , está doente e foi José Franco o porta-voz da iniciativa.

“O Partido Nova Direita está a levar aos madeirenses uma mensagem de conforto e de esperança. As pessoas estão descontentes com a política na Ilha. Estão descrentes, desiludidas com a política, com os políticos e com as inúmeras promessas não cumpridas. Por isso mesmo, com esta nova força que trazemos para a região, iremos fazer a diferença”, disse. Recorde-se que a presidente do partido, Ossanda Liber, esteve recentemente na Madeira e diz-se a acompanhar de perto as ações diárias, “reforçando o compromisso com os madeirenses e porto-santenses”.