”Nós temos, realmente, ‘superbombeiros’ ”

A Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal alcançou resultados de destaque na 7.ª edição da Prova Internacional Escadórios da Humanidade, que decorreu em Braga. O evento, que consiste na subida dos emblemáticos escadórios do Bom Jesus do Monte — classificados como Património Mundial da UNESCO — reuniu este ano um número recorde de participantes: cerca de 1.900 bombeiros de várias corporações nacionais e internacionais.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, marcou presença numa cerimónia de homenagem aos bombeiros sapadores e sublinhou a importância do feito, numa cerimónia que ficou marcada, ainda, pela emoção do vice-presidente, que a poucos meses da saída da Autarquia deixou uma mensagem de reconhecimento e orgulho na instituição que esteve a seu cargo durante vários anos.

“Isto não é um resultado que aconteceu por acaso ou fruto de qualquer facto fortuito. É o reflexo do trabalho diário feito na corporação, onde existe um verdadeiro espírito de família entre camaradas. Temos, de facto, superbombeiros no Funchal.”

Bruno Pereira revelou que é um “prazer enorme estar aqui a reconhecer estes homens e mulheres que dignificaram os bombeiros do Funchal. A nossa equipa feminina conquistou o primeiro prémio e, a nível individual, tivemos resultados absolutamente fantásticos.” Entre as conquistas individuais destacou-se o bombeiro David Vieira, que alcançou o primeiro lugar absoluto da competição, batendo ainda o recorde da prova com o tempo de 5 minutos e 23 segundos. Esta foi a terceira participação do bombeiros nesta prova.

“Estamos a falar de uma corporação com 130 elementos que conseguiu competir de igual para igual com as maiores do país, como o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que tem cerca de mil homens. O recorde alcançado é demonstrativo da preparação e da dedicação dos nossos bombeiros”, salientou Bruno Pereira.

A prova exigiu aos participantes a subida dos escadórios com cerca de 30 quilos de equipamento de proteção individual, incluindo o aparelho respiratório autónomo. “Se fosse apenas uma competição, já teria valor. Mas o mais importante é que esta preparação física e esta disciplina são fundamentais para o trabalho diário de socorro no Funchal. É o resultado de muito treino, dedicação e espírito de equipa.”

Bruno Pereira aproveitou ainda a ocasião para anunciar que a Câmara Municipal do Funchal irá apresentar um voto de louvor à corporação, que será formalmente aprovado em reunião camarária e lido na cerimónia oficial de aniversário dos Bombeiros Sapadores.

“Este é o melhor presente para a corporação, numa semana em que celebra o seu aniversário. É uma forma simbólica de reconhecer o trabalho feito diariamente em prol da segurança da população do Funchal”, concluiu.