    NOS Madeira em ação de Natal “por um futuro mais inclusivo”
    Iniciativa incluiu plantação de árvores, caminhada solidária e apoio à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla NOS Madeira
Região
02 Dezembro 2025
14:57
A NOS Madeira voltou a promover a já tradicional Ação de Natal Solidária, numa inciativa dinamizada em parceria com a Quercus e com o IFCN, que combinou caminhada, plantação de árvores e apoio à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM). O momento, que decorreu no último fim de semana, solidário juntou mais de 30 trabalhadores da empresa

Leia a nota de imprensa da NOS Madeira:

“A manhã começou com uma caminhada de cerca de 9 quilómetros, em parceria com a Quercus. Sob o mote “Cada KM Conta”, cada quilómetro percorrido por cada um dos colaboradores será convertido em 5 euros de donativo, que serão entregues à SPEM. A verba permitirá apoiar programas e serviços destinados a pessoas com esclerose múltipla e respetivas famílias, contribuindo para melhorar a sua qualidade de vida.

No final do percurso, os participantes plantaram cerca de 140 novas árvores, todas de espécies autóctones – faia-das-ilhas, azevinho, urze-das-vassouras, estreleira, e maçaroco – contribuindo para a recuperação e valorização dos espaços verdes da região.

“Esta ação representa aquilo que mais valorizamos: união, propósito e impacto real. Ao juntarmos a preservação da natureza com o apoio a uma causa tão importante, demonstramos que cada pequeno gesto pode fazer a diferença — para a comunidade madeirense, e para o planeta” afirma Ricardo Cardoso, Diretor Geral da NOS Madeira.

Com esta atividade, a NOS Madeira renova o compromisso de promover um Natal solidário que ultrapassa os limites tradicionais e se traduz em ações concretas, capazes de gerar benefícios duradouros para a sociedade e para o ambiente.”

