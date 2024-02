NÓS, Cidadãos! quer museus e monumentos gratuitos aos domingos e feriados

Gratuitidade dos museus e monumentos gratuitos aos domingos e feriados para residentes é a reivindicação apresenta pelo NÓS, Cidadãos!, que fundamenta esta sua proposta na dignidade da pessoa humana e no direito à cultura, produção e fruição cultural.

Recordando o consagrado na Constituição da República Portuguesa, numa nota enviada `^a redação, este movimento denotou que a RAM está “ainda muito longe de uma real efetivação de todos estes direitos, em particular o direito de fruição para os cidadãos com recursos económico-financeiros mais diminuídos e famílias com agregados mais numerosos que têm de fazer sérias opções/escolhas no seu dia a dia”.

“Em contrapartida, no território continental, desde o dia 1 de setembro de 2023, os monumentos e museus sob alçada do Estado passaram a ter entrada gratuita aos domingos e feriados, durante todo o dia (as crianças até aos 12 não pagam em nenhum dia)”, alertou, realçando a importância destas valências e elementos culturais na identidade coletiva do “ser português”.

Assim sendo, à semelhança da iniciativa do ainda Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, o NÓS, Cidadãos! vem propor e solicitar a gratuitidade das entradas em museus, monumentos e jardins tutelados pelo Governo Regional, aos domingos e feriados, para todos os cidadãos residentes na RAM, já a partir de 1 de julho, o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Entre tais monumentos, este movimento destaca a Casa-Museu Frederico de Freitas, o Museu Quinta das Cruzes, a Photographia – Museu “Vicentes”, o MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o Museu Etnográfico da Madeira, os Jardins e Museu Monte Palace, o Jardim Botânico da Madeira e a Casa Colombo – Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses.

“O partido NÓS, Cidadãos! acredita que esta medida será benéfica para a própria economia regional – justamente num período em que se regista crescimento na atividade turística – em função da qual se diversificou a oferta cultural nos últimos anos. É para todos observável que não trará quaisquer constrangimentos financeiros às instituições sob tutela da Direção Regional do Turismo, uma vez que a maioria dos museus, monumentos, jardins e parques temáticos são visitados por turistas estrangeiros, e só uma parte pouco significativa são residentes no arquipélago, para além dos outros visitantes que têm descontos significativos ou como é o caso dos docentes e alunos de qualquer grau de ensino, que em formação profissional ou em visita de estudo não pagam bilhete”, justificou.

Em suma, o partido NÓS, Cidadãos! considera que esta medida não terá um efeito significativo na receita dos espaços culturais existentes na RAM e não colocará em questão o Orçamento Regional para a área da Cultura.