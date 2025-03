O JPP defende com “urgência” a alteração das regras no negócio com o gás de garrafa na Madeira.

“O partido diz que nos Açores, ao contrário da Madeira, a regulação dos combustíveis no regime de preços máximos abrange também o gás butano e propano. Já na Madeira, essa regulação limita-se aos combustíveis líquidos, nomeadamente gasolina 95, gasóleo rodoviário e gasóleo colorido e marcado para a agricultura e as pescas.

Ainda de acordo com o partido, em 2024 vigorava nos Açores um tarifário de 1,408€/kg para o gás butano, o que resultava num preço de 18,30 euros por botija. No mesmo período, na Madeira, o valor médio era de 28,85 euros, representando uma diferença de 10,55 euros por botija de gás.

Em 2025, os preços nos Açores sofreram um aumento significativo de 30%, passando de 1,408€/kg para 1,828€/kg. Ainda assim, atualmente, um madeirense paga, em média, mais 5 euros por uma botija de gás do que um açoriano”, expressa comunicado de imprensa.

Para o JPP, “os madeirenses pagam o preço da desregulação do mercado, que está “entregue a interesses monopolistas protegidos pelo PSD, que veem o cidadão apenas como um fator de multiplicação num negócio onde a maximização do lucro é a prioridade”.

“É fundamental travar essa lógica, que gera lucros escandalosos à custa do empobrecimento das populações”, compromete-se Élvio Sousa, lembrando que o Programa de Governo contempla esta e outras medidas para a baixar o custo de vida. “Vamos implementar políticas públicas que regulem o mercado de forma responsável, garantindo a salvaguarda do interesse público em setores estratégicos como a energia e os combustíveis”, remata o candidato às eleições de 23 de março.