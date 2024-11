Na discussão em torno da proposta do PS que visa a gratuitidade das creches para todas as crianças, o PSD enumerou as medidas do governo regional que abrangem as crianças nestas valências, reforçando que as que são abrangidas pelo 1º e 2º escalões não pagam, tendo havido uma redução nos valores das crianças no 3º e 4º escalões. A creche é “100% gratuita para bebés das famílias que mais precisam”, sublinhou.

Nuno Maciel adiantou ainda que o próximo passo será diminuir o hiato financeiro entre o valor pago pelas famílias na valência de creche e do jardim de infância, cuja diferença é substancial- A seu ver, “não faz sentido” que uma família passe a pagar o triplo quando a criança está na mesmo estabelecimento e por mudar de sala, a mensalidade aumente tanto.

Por outro lado, disse que o governo continuará a apoiar o sistema privado, um parceiro importante nesta área.

Depois, em resposta ao PS, que confrontou Nuno Maciel com a falta de famílias ricas na Madeira, sendo que a dita classe média está cada vez em maiores dificuldades, sendo que a gratuitidade das creches seria uma ajuda, o social-democrata refutou, exemplificando com a situação dos parlamentares: “Não faz sentido que por exemplo um deputado não pague nada para ter um filho na creche”.