Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Às 10h00, no Museu Henrique e Francisco Franco, será realizada a oficina ‘Memórias do Jardim’, destinada às escolas do 1.º ciclo. Este evento é uma oportunidade única para as crianças se conectarem com a natureza e desenvolverem as suas habilidades artísticas e de empatia.

* Vai hoje para a estrada a 49.ª Volta à Madeira em Bicicleta, a mais importante e emblemática competição da modalidade de ciclismo regional. O arranque da prova está previsto para as 15h00, e ligará a Ribeira de Machico ao Terreiro da Luta. A prova prolonga-se até domingo, 14 de julho.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 7 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Hoje pelas 15h00, no Palácio de São Lourenço, será lançada a obra biográfica ‘História de vida do Comendador Rui Nepomuceno’, de Alexandra Nepomuceno.

* Pelas 18h00, na FNAC Madeira, no Madeira Shopping, decorre a apresentação do livro ‘Entre Frases e Selos’, de Lizette Carôto. A par da apresentação do livro, a autora promove também uma sessão de autógrafos.

* No sétimo dia da Expomadeira, no Estádio do Marítimo, o programa conta com animação, showcooking e a visita oficial do secretário de Finanças, Rogério Gouveia, às 18h00.

* No âmbito da 2.ª edição do Projeto ‘Impulso’, Simão Duarte apresenta o trabalho musical ‘Encontros’, pelas 20h30, no auditório do Jardim Municipal.

* A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com uma das duas Orquestras de Cordas que emanam da OCM, ‘Madeira Camerata’, pelas 21h30, no Reid´s Palace A Belmond Hotel.