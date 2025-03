A coligação Força Madeira (PTP/MPT/RIR) esteve em ação de campanha junto ao Mercado dos Lavradores, na manhã desta sexta-feira, onde Raquel Coelho se mostrou convicta num bom resultado para as Eleições Regionais antecipadas que se realizam já este domingo.

“Estamos convencidos de que a coligação Força Madeira vai ter a sua representação parlamentar e vai ser o fiel da balança dos interesses dos madeirenses e porto-santenses na Assembleia Legislativa”, disse a cabeça de lista.

Raquel Coelho sustentou a confiança da coligação porque, diz, “a população sente que a Madeira está presa no conto das ‘Mil e Uma Noites’”. “Acredito que a mensagem foi bem passada aos eleitores e sinto que chegou a hora de corrermos com Ali Babá e os 40 ladrões do Governo Regional.”

“Temos um governo de arguidos, são 49 anos do mesmo partido no poder que levou à situação da degradação da vida política. Está na hora de termos uma alternativa política com outras forças partidárias”, disse ainda a líder do PTP, considerando que o PSD “não te, condições morais para governar” e “tem de fazer uma cura de oposição”.