Uma associação cívica foi hoje oficialmente lançada com o intuito de dar “o conforto necessário” ao almirante Henrique Gouveia e Melo para avançar com uma candidatura às presidenciais e que conta com o apoio de várias personalidades do PSD.

Designada “Honrar Portugal”, numa referência ao artigo de opinião escrito por Gouveia e Melo no jornal Expresso em fevereiro, que tinha como título “Honrar a Democracia”, a associação está ligado ao “Movimento Gouveia e Melo Presidente”, que o almirante tinha pedido, na semana passada, para ser registado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).