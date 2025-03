No fim do dia, apenas queremos um lugar tranquilo para relaxar, descansar e recuperar energia. Este é o grande segredo para se dormir bem, não podemos querer dormir. É das poucas atividades humanas que não se pode fazer “força” para acontecer. Existem imensas pessoas no mundo a dormir mal e o tratamento eficaz para a maior parte delas são as regras da higiene do sono. Para a grande maioria não são precisos medicamentos, apenas aprender a criar um ambiente tranquilo e preparar o sono desde que se acorda. Exagero?

O bom sono é treinado incluindo com a hora do despertar. É importante ter um ciclo estável e isso significa manter a hora do despertar dentro de uma pequena janela todos os dias. Também o desporto, ativador por excelência, deve ser praticado durante a manhã, início da tarde. Para a maior parte de nós, o desporto interfere com o sono se for realizado nas 4 a 6 horas antes de deitar.

Com estas e outras informações, preparamos o nosso sono desde que despertamos. Porquê que não começamos a pensar no resto da nossa vida da mesma forma? Cuidar do nosso corpo, da nossa casa, da nossa região e do mundo, da melhor forma que podemos?

Cuidar do mundo? Mas podemos fazer alguma diferença? Sim, sobretudo com os nossos hábitos de consumo. O que é rápido e barato, tem custos elevados a longo prazo. A roupa é um exemplo. Nos últimos meses tem sido exposto a consequência da moda rápida e barata. As praias atoladas de roupas, as florestas destruídas para plantação de algodão, os microplásticos libertados das fibras sintéticas, ... problemas sem fim. Tudo pelo prazer de ter a peça de roupa da moda, que atualmente muda todas as semanas!!! Sim, temos imensa responsabilidade com o que consumimos na destruição do mundo.

No nosso país e região também. Felizmente podemos votar. Podemos escolher. O problema é quando as escolhas não mudam e perdemos a confiança nos líderes. No parlamento foram chumbadas moções de confiança e de censura. Não confiamos e também não queremos ofender ninguém. E ficamos parados no mesmo lugar. Há décadas que a abstenção é enorme e claro, existem muitas formas de explicar, mas para mim é a falta de confiança. Acima de tudo precisamos de responsabilização e transparência de quem governa. Quem governa precisa de ser a melhor versão de todos nós, para nos poder ajudar a melhorar. Infelizmente quem governa tem demasiadas proteções. A que mais me preocupa é a proteção do discurso. Existe nos regulamentos dos deputados uma proteção que explica, na minha opinião, o que se vê atualmente. Não podem ser julgados por aquilo que dizem. O princípio base das sociedades humanas que é o valor da palavra, não existe na política porque é protegida a ausência de responsabilidade das palavras.

Médicos foram condenados em praça pública por serem contra as vacinas na pandemia. Penso que sofreram consequências profissionais e legais. E os políticos, porquê que as suas palavras não são consideradas da mesma forma? Porquê que podem dizer o que querem sem responsabilidade? Diz-se que a responsabilidade é medida nos votos, mas claramente não é suficiente, vendo a crise política portuguesa atual. Sem responsabilidade o sistema estagna e entra em colapso.

Precisamos de cuidar do corpo, das pessoas à nossa volta, da região e do planeta com as ferramentas que temos. O sono, a alimentação, o desporto, a amizade, a comunicação verdadeira e o consumo são grandes ferramentas para criarmos e cuidarmos do nosso lugar tranquilo.