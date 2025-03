O balanço do PPM, no arranque do derradeiro dia de campanha, foi efetuado por Paulo Estêvão.

”Por cada crítica que fizemos, apresentamos uma solução”, conforme frisou, relevando que o seu partido se diferenciou das restantes candidaturas “porque fez uma campanha de ideias”.

Disse, a título de exemplo, que foi o seu partido que colocou na agenda “um complemento de pensões e vejo agora que todos os partidos fazem isso”.

O facto da campanha ter sido efetuada maioritariamente por dirigentes nacionais tem a ver “com a nossa experiência, somos governo em Portugal e nos Açores, e viemos ajudar a estrutura regional que durante muitos anos esteve aqui isolada”, garantindo que a partir de agora haverá muito maior proximidade.