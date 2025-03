No âmbito do Dia Mundial da Agricultura, que se assinalou ontem, Marco Caldeira, diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, visitou a exploração do jovem empresário agrícola Pedro Silva, localizada na freguesia de Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz.

Com uma área total de 16.600 metros quadrados, a exploração beneficiou de apoios à instalação de jovens agricultores e ao investimento em explorações agrícolas, através do PRODERAM 2020, proporcionando a criação de dois postos de trabalho, número que o empresário prevê aumentar para breve.

De acordo com uma nota enviada às redações pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, este agricultor produz atualmente frutícolas, sobretudo amoras, framboesas e morangos em modo de produção biológico, que ocupam cerca de 6.000 metros quadrados, com toda a produção a ser escoada para o mercado regional.

Marco Caldeira considerou que os apoios aos jovens agricultores da Madeira e do Porto Santo têm vindo a demonstrar-se eficazes, realçando a influência em “vários exemplos de sucesso”.

O Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira, mais conhecido por PRODERAM 2020, contempla entre as mais diversas valências, o melhoramento do desempenho geral das explorações agrícolas, através da Medida 04 - Investimentos em ativos físicos, direcionada para o investimento em explorações agrícolas, agroindústria e infraestruturas.

Nessa perspetiva, foram apoiadas 965 explorações agrícolas, entre 2015 e 2024, beneficiando 549 hectares correspondente a um investimento elegível total de 40.939.419,20 euros.