Bom dia!

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, começa às 9h00 o debate de apreciação do relatório anual ‘A Região Autónoma da Madeira na União Europeia – 2024’.

- O concelho do Porto Moniz recebe, entre as 10h00 e as 12h30, o nono episódio das Jornadas Madeira, no Espaço Multiusos. A iniciativa conta com as intervenções da presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia, e ainda de dois momentos de debate. O evento tem transmissão em vídeo em direto e em áudio na rádio JM FM, e pode acompanhar também através do canal NAMINHATERRA TV. As principais ideias, pode ler na edição impressa do JM Madeira no dia seguinte, quinta-feira.

- Abre às 10h00, na Rua Visconde do Anadia, no empreendimento Savoy Residence Insular, a loja ‘Flying Tiger’.

- Pelas 12h00, a reunião da Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O Conservatório apresenta o guitarrista Tiago Matias em concerto, às 16h00, no salão nobre da instituição.

- Realiza-se a partir das 16h30 uma arruada até à Quinta Vigia com saída da Rua da Alegria, nº 31, com a participação de Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP-IN.

- Às 18h00, no salão nobre do Palácio de São Lourenço, o concerto protagonizado pelo ‘Estúdio de Música Antiga’ do Conservatório - Escola das Artes da Madeira - Eng.º Luiz Peter Clode (CEAM).

- A 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura reúne-se às 14h30, com audição ao diretor do Centro Regional da Madeira da RTP, Martim Santos.

- A cerimónia regional de entrega dos ‘Green Key’ aos empreendimentos turísticos madeirenses decorre às 16h00, no Hotel Sentido GaloMar, no Caniço.

- Às 18h30, no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, a exposição OLHARES da UMa – José Trabulo & Convidados.

- Pelas 18h00, a Expomadeira recebe a visita do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus; às 18h30, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra Costa.

- No âmbito do Funchal Jazz Festival, no Jardim Municipal, atua, às 19h00, o Quinteto de Filipe Freitas. Pelas 20h15, Bruno Ponte Benji’s Toolbox.

- Às 19h00, na sede na sede da Ordem dos Engenheiros - Região Madeira, a iniciativa Validação de Dados em TypeScript. Evento do GDG Madeira em parceria com a Ordem dos Engenheiros destaca boas práticas no desenvolvimento de aplicações seguras, conduzida por Carlos Menezes, engenheiro de software na Bentley Systems.

- Na Estalagem da Ponta do Sol, às 22h00, no âmbito dos ‘Concertos L’, atua a artista brasileira Jéssica Gaspar.