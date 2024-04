Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a assinatura de um protocolo entre o Município e o Clube de Montanha do Funchal.

Na ocasião, Cristina Pedra realçou “o grande investimento” que a autarquia tem realizado no Parque Ecológico do Funchal, “ativo estratégico”, mormente desde 2022.

Num dos dois eixos de investimento, frisou, são já cerca de 1 milhão e 740 mil euros destinados à “conservação da natureza, limpeza e reflorestação com espécies nativas”, num total de 290 hectares, com 95 mil plantas, a que acresce 290 mil na Requalificação do Centro de Recepção e Interpretação.

A presidente da CMF destacou “a extrema qualidade” desta infraestrutura, nomeadamente a sua vertente pedagógica.

Com a duração de três anos, este protocolo visa estabelecer uma parceria estratégica entre as duas entidades, com diversos objetivos, entre os quais se destaca a implementação de um programa de voluntariado corporativo.

Através deste programa, os colaboradores do clube terão a oportunidade de participar em ações de voluntariado no Parque Ecológico do Funchal (PECOF), contribuindo ativamente para a conservação da natureza e preservação deste espaço municipal.

O protocolo prevê a atribuição de uma parcela de terreno de aproximadamente 4 hectares ao CMOF, que será mantida e plantada. Esta iniciativa contribuirá para a valorização do PECOF, promovendo a biodiversidade e a conservação da natureza.

Para o CMOF, este acordo representa uma oportunidade “única” de reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Assinale-se que o clube desenvolve atividades desportivas e de lazer, com destaque para a organização do Madeira Island Ultra Trail, que na edição deste ano, permite que os atletas prescindam dos brindes de prova (t-shirt), revertendo esse valor para a doação de plantas para o Parque Ecológico do Funchal.

Em contrapartida, o Município do Funchal beneficiará com a garantia que esta área será mantida e plantada pelo trabalho voluntário do CMOF, reforçando o seu compromisso com a gestão sustentável do Parque Ecológico e a promoção da sensibilização ambiental.