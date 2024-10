Em comunicado á população, a Câmara Municipal de Santa Cruz reafirma o “seu compromisso com uma política de proteção civil” orientada para a “prevenção e mitigação de riscos”, ao anunciar uma intervenção de remoção de pedras e limpeza de combustíveis vegetais na escarpa na estrada do Garajau.

A operação, que decorrerá de 5 a 12 de novembro de 2024, visa reduzir o risco de quedas de pedras, frequentes naquela zona, e aumentar a segurança de peões e condutores, diz a nota.

O Município revela que esta área “apresenta riscos conhecidos de deslizamentos de pedras”, colocando em perigo a segurança dos transeuntes e dos condutores que circulam pela via. A intervenção inclui a criação de uma faixa de segurança ao longo do trecho da estrada do Garajau compreendido entre a Rua da Boca da Cal e os Jardins do Garajau, no sentido este/oeste, que estará encerrado ao trânsito de 4 a 12 de novembro. Durante este período, o tráfego será controlado por sinais luminosos, garantindo o fluxo seguro em ambos os sentidos.

O Município pede a compreensão e colaboração dos munícipes durante o período de obras, reiterando que a segurança de pessoas e bens é a principal prioridade. A situação continuará a ser monitorizada, de forma a assegurar um ambiente mais seguro para todos.