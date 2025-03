A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinou os protocolos de apoio financeiro e logístico destinados às instituições desportivas, juvenis, sociais e Casas do Povo que desenvolvem atividades no município. O valor global atribuído ascende a aproximadamente 375 mil euros, representando um aumento significativo face aos 305 mil euros disponibilizados em 2024, informa a autarquia, em nota de imprensa.

O aumento dos apoios atribuídos às instituições do concelho, nomeadamente Casas do Povo, Associações Juvenis de Instituições Sociais, têm por base o reconhecimento do papel vital que estas organizações desempenham no município, tendo a autarquia adotado “uma política criteriosa e equitativa na distribuição dos apoios, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e beneficiem toda a população.

Na nota de imprensa é explicado que os apoios financeiros para 2025 foram distribuídos da seguinte forma:

“Casas do Povo: O valor atribuído passa de 54.000 euros em 2024 para 65.000 euros em 2025, o que representa um aumento de cerca de 20,4%. Este aumento engloba um apoio extra de 5.000 euros, destinado especificamente à promoção das festas temáticas que valorizam os produtos agrícolas locais.

Associações Juvenis: O apoio a estas instituições sobe de 32.500 euros em 2024 para 40.500 euros em 2025, registando um crescimento de 24,6%. Este reforço financeiro visa apoiar projetos inovadores e atividades que promovam a participação ativa dos jovens na comunidade, fomentando o seu desenvolvimento pessoal, social e cívico, bem como cobrir custos operacionais e logísticos associados à expansão das iniciativas promovidas no âmbito da formação e capacitação dos jovens Este montante será distribuído por cinco associações.

Associações Desportivas: O investimento nas 19 instituições desportivas aumenta de 196.100 euros em 2024 para 220.091,50 euros em 2025, refletindo um incremento de 12,2% que resulta de diversos fatores que justificam este reforço financeiro. Em primeiro lugar, registou-se um crescimento significativo no número de atletas federados e na diversificação das modalidades desportivas praticadas em alguns clubes do concelho, o que exigiu um maior apoio para cobrir despesas operacionais e de formação. Além disso, as necessidades logísticas de vários clubes aumentaram, face ao crescimento da demografia federada e à organização de um maior número de eventos desportivos no município. Estes eventos, que têm vindo a ganhar dimensão e visibilidade, atraem um número crescente de participantes, exigindo investimentos adicionais em infraestruturas e recursos. Para garantir uma gestão mais eficiente e transparente, todos os eventos desportivos previstos para 2025 foram reunidos e os respetivos apoios serão atribuídos através de contratos-programa, assegurando que os recursos sejam alocados de forma estratégica e equitativa. Este reforço visa não só apoiar o desenvolvimento desportivo no concelho, mas também promover a saúde, a inclusão social e o espírito comunitário através do desporto.

Instituições Sociais: O apoio a estas organizações regista o maior crescimento percentual, evoluindo de 22.500 euros em 2024 para 49.250 euros em 2025, o que representa um aumento significativo de 118,9%. Este reforço deve-se, em parte, à inclusão de seis novas associações que passam a ser apoiadas pela primeira vez no âmbito do associativismo. Além disso, houve um aumento da verba atribuída a algumas instituições que têm desenvolvido um trabalho notável e de reconhecido mérito no concelho, reforçando assim o seu impacto na comunidade. O montante total será distribuído por 17 instituições.

No total, serão atribuídos 374.841,50 euros a instituições do concelho ou que nele desenvolvam atividades de relevo. Segundo Sónia Pereira, presidente de Câmara em exercício, “O nosso objetivo é continuar a apoiar estas entidades fundamentais para a comunidade, assegurando que o apoio seja distribuído de forma justa e transparente. Cada euro investido nestas instituições é um investimento no nosso futuro coletivo, na coesão social e no enriquecimento cultural da nossa comunidade”.

A estes valores serão acrescidos os apoios a atribuir às instituições culturais, cujo valor ainda se encontra a ser apurado”, lê-se.

A autarquia referiu ainda que não serão concedidos apoios extraordinários às instituições com protocolo anual, exceto em circunstâncias especiais devidamente avaliadas. Esta medida visa garantir a máxima eficácia e impacto dos recursos disponibilizados, mantendo o rigor e a disciplina financeira necessários para um desenvolvimento sustentável do município.