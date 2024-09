O Partido da Terra (MPT) expressou preocupação com o elevado custo do material escolar que as famílias da Madeira estão a enfrentar, apesar de o Governo Regional fornecer os manuais escolares de forma gratuita. Segundo o MPT, o restante material continua a representar uma despesa pesada. Um exemplo citado foi o de um encarregado de educação da Escola EB1/PE da Achada, que teve de pagar 161,80€ por material essencial para um aluno do 1.º ano.

O MPT sublinhou que este valor, que cobre itens como lápis, cadernos e colas, é insustentável para muitas famílias, agravado pela estagnação dos rendimentos face ao aumento do custo de vida e à inflação. Valter Freitas Rodrigues, deputado municipal do MPT, criticou a autarquia do Funchal por conceder apenas 30€ em vales para material escolar, chamando a atenção para o uso de fundos públicos em eventos como ralis e festas, em vez de áreas prioritárias como a educação.

O MPT pediu ao Governo e às autoridades competentes que reavaliem as políticas de apoio ao material escolar, sugerindo a criação de subsídios ou vouchers ajustados às necessidades das famílias, para garantir que todas as crianças tenham condições adequadas para o início do ano letivo.

Através do seu comunicado, o MPT destacou que a educação é um direito fundamental e que não pode ser um luxo inacessível. O partido compromete-se a continuar a defender a utilização responsável das verbas públicas, dando prioridade a setores que impactam o futuro das famílias madeirenses.