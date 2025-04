O núcleo regional do Movimento Erradicar a Pobreza marcará presença na Concentração e Manifestação organizada pela União dos Sindicatos da Madeira no Dia do Trabalhador, no próximo dia 1 de Maio, pelas 10h00, com ponto de encontro inicial junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

“Alinhado com as preocupações dos trabalhadores, o movimento volta a alertar para as persistentes dificuldades socioeconómicas que os afetam bem como às suas famílias”, refere, em comunicado.

“Infelizmente, o Movimento Erradicar a Pobreza constata que a realidade social na Madeira continua a ser marcada por desafios significativos, apesar do discurso oficial. Os salários e as pensões permanecem insuficientes para fazer face ao elevado custo de vida, e a disparidade entre os mais ricos e os mais pobres teima em aumentar, conforme comprova o Estudo de Caracterização da Pobreza na Região Autónoma da Madeira. A questão da habitação persiste como um problema central, com o acesso dificultado pela especulação imobiliária, muitas vezes com a passividade dos órgãos governamentais. Esta situação agrava as desigualdades e perpetua um ciclo de instabilidade social e económica que urge ser combatido”, lê-se.

Para o Movimento Erradicar a Pobreza, as soluções passam “inevitavelmente pela mobilização e pela exigência pública de políticas que promovam o desenvolvimento económico com justiça social, salários que garantam uma vida digna e uma distribuição mais equitativa da riqueza produzida na região”.

O Movimento Erradicar a Pobreza renova o seu apelo “a todos os cidadãos que partilham destes princípios para que não desanimem e se juntem à luta por uma sociedade mais justa e solidária”.