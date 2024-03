Os aeroportos da RAM registaram, no 4.º trimestre de 2023, um movimento de passageiros na ordem dos 1 130,2 mil, o que representou uma variação homóloga positiva de 9,5% (+50,2% que em idêntico trimestre de 2019). Este crescimento foi transversal aos dois aeroportos da RAM, com a Madeira e o Porto Santo a registarem variações homólogas de +9,4% e +13,1%, respetivamente (+48,8% e +95,6% que em 2019, pela mesma ordem).

Esta a informação da Direção Regional de Estatística que acrescenta ainda que, em termos acumulados, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM foi de aproximadamente 4 836,9 mil, significando um acréscimo de 18,1% face a 2022 (+43,6% relativamente a 2019).

Segundo a mesma fonte, em 2023, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 84,4%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 85,0% e o Porto Santo os 74,5%. No mesmo período, do ano passado, a taxa de ocupação era inferior, de 80,0%, 80,7% e 70,3%, pela mesma ordem.

No que diz respeito à carga aérea, observou-se nos aeroportos da RAM, no 4.º trimestre do ano em análise, um acréscimo de 11,3% em relação ao mesmo trimestre de 2022 (+1,0% em relação ao 4.º trimestre de 2019). Nos dois aeroportos da RAM, as mercadorias descarregadas foram incrementadas em termos homólogos em 10,4% (+20,6% face ao 4.º trimestre de 2019) e as mercadorias carregadas em 14,8% (-36,4% relativamente ao mesmo trimestre de 2019). Em termos acumulados, verificou-se o mesmo comportamento em ambos os fluxos face a 2022 (+6,8% nas mercadorias descarregadas; -21,6% nas carregadas) e face a 2019 (+11,6% nas mercadorias descarregadas; -44,6% nas carregadas).

No domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, em 2023, 279 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM, na sua maioria no 1.º trimestre (94) e no 4.º trimestre (111). Quando comparado com 2022 e 2019, foram, respetivamente, menos 44 e menos 19 navios que fizeram escala nos portos da Região. Apesar do número de escalas ser menor, o número de passageiros em trânsito (615 689) cresceu significativamente face a 2022 (+50,1%; +4,5% que em 2019).

Em 2023, o Porto do Funchal recebeu 614 731 passageiros em trânsito, a larga maioria (87,4%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a britânica (38,9% do total; +25,4% que em 2019), a alemã (36,1% do total; -6,5% que em 2019), a italiana (2,8% do total; -11,3% que em 2019) e a francesa (2,1% do total; +12,4% que em 2019). Note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (11,6% do total) cresceram 34,8% face a 2019. As nacionalidades que contribuíram para este aumento foram a norte-americana (6,9% do total; +25,1% que em 2019) e a brasileira (2,4% do total; +161,0% que em 2019).