O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) adiantou, à rádio JM-FM, que poderão ser convocadas novas greves, com a duração de 48 horas.

“Esta greve tem uma adesão semelhante à anterior”, voltou a referir Manuel Oliveira, pois, sabendo que se apresentar dados concretos “serão refutados pelas empresas”, não adianta percentagens.

Neste momento, as greves estão suspensas. “Fomos mandatados para pedir uma reunião à ACIF para saber se já evoluiu ou não na sua posição, fomos também mandatados a suspender as greves até à tomada de posse do novo Governo”, explicou o vice-presidente do sindicato.

Caso o Governo e a ACIF não atendam as reivindicações dos trabalhadores, serão convocadas novas greves, desta feita de 48 horas.

Quanto à disponibilidade para “atender a certos pedidos” proferida por Pedro Fino, Manuel Oliveira garante que “os trabalhadores entenderam dar um voto de confiança”.